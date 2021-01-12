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Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’ın batı ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

Aydın'ın batı ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Aydın'da yarın (12.01.2021) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması, beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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