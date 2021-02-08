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Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren kıyı bölgelerde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Aydın'da bugün akşam saatlerinden itibaren kıyı bölgelerde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Akşam saatlerinde Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar/fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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