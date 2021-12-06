Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın'da bugün akşam saatlerinden itibaren görülecek olan kuvvetli yağışlara karşı meteoroloji vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Bu akşam saatlerinde Kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2); kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke ve Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 07.12.2021 Salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.