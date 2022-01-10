İhlas Haber Ajansı

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Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’ın güney ve batı ilçeleri için yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Aydın'ın güney ve batı ilçeleri için yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.01.2022 Salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Aydın'ın güney ve batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Bozdoğan, Çine, Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Koçarlı, Karacasu) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” dedi.

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