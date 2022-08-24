İhlas Haber Ajansı

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Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’da bugün görülmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Aydın'da bugün görülmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.



Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarı görüntülerine göre; 24.08.2022 Çarşamba günü Aydın il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karpuzlu, Çine, Koçarlı çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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