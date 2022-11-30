Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın'da yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek olan kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “01.12.2022 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın'ın batı ilçelerinde (Didim, Kuşadası, Söke, Koçarlı, Karpuzlu, Germencik) kuvvetli (20-50 kg/m) ve yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/m) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların neden olabileceği olumsuzluklara ( su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.