Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü, Aydın için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 4 Mayıs 2023 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Aydın'ın Efeler, Çine, Bozdoğan Yenipazar, Köşk, Nazilli, Sultanhisar, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.