Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın'ın merkez ve doğu ilçelerinde yarın görülmesi beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde devam etmekte olan gök gürültülü sağanak yağışların, 03.06.2023 Cumartesi günü de Aydın il merkezi ile Çine, Bozdoğan, Karacasu, Köşk, Yenipazar, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.