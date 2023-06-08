Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın'ın iç kesimlerinde yarın görülecek kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (9 Haziran 2023 Cuma) Aydın'ın iç kesimlerinde (İl merkezi, Germencik, Koçarlı, Karpuzlu, İncirliova, Çine, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Nazilli, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent çevrelerinde) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.