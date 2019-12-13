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Aydın'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 2.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın'ın kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış ve denizlerde fırtınaya karşı uyarıda bulundu.


Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün İzmir'in batı ilçeleri ile Aydın'ın batı ilçeleri Kuşadası, Didim ve Söke'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor


Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Pazar günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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