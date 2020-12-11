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Aydın'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Aydın’da yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınalı havanın etkili olması beklenirken, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Aydın'da yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınalı havanın etkili olması beklenirken, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.


Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmeler göre; Aydın ilinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (12 Aralık 2020 Cumartesi) il genelinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), batı kıyılarında (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ayrıca, rüzgarın Aydın il genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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