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Aydın'a kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Aydın’a yarından itibaren kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.

Aydın'a yarından itibaren kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) Aydın il genelinde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa) ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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