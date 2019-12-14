Aydın'a resim yarışmasında dünya ikinciliği kazandırdı

Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölüm Başkanı Emine Fida Rüzgar, ‘Ahıska Türkleri; Dinmeyen Sızı Sürgün' konulu resim yarışmasında ikinci oldu.

Resim Bölüm Başkanı Emine Fida Rüzgar yaptığı resimle sürgünün acılarını tuvale aktardı. Yarışma iki kategoride gerçekleşti. Rüzgar yetişkin kategorisinde 2'inci olurken, öğrencisi Buğra Talaman öğrenci kategorisinde mansiyon ödülü kazandı. Dünyanın birçok yerinden yarışmaya katılım sağlanırken, ödül alan eserlerden oluşan sergi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. 14 Kasım 1944 tarihinde Ahıska Türklerinin maruz kaldığı sürgünün 75. Yıl dönümü dolayısıyla Ankara Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bir anma programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın himayelerinde gerçekleşen törene Dünyanın her yerinden 2 bin 500 Ahıskalı katıldı. Sürgün şahitlerinin sürgüne dair belgeselinin yayınlandığı törende herkes duygulu anlar yaşadı.

Emine Fida Rüzgar bu büyük başarılarından dolayı çok mutlu olduklarını ve Cumhurbaşkanı'nın eşliğinde burada bulunmaktan onur duyduklarını belirtti.