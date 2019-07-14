Aydın'a sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, Aydın'ın doğu bölgelerinde sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre Ege bölgesinin kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; önümüzdeki saatlerde bölge geneline yayılarak; İzmir, Balıkesir ve Manisa illeri genelinde, Aydın'ın doğu kesimlerinde, Çanakkale'nin iç kesimlerinde etkisini arttırması ve yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması tahmin edilmektedir. Akşam geç saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.