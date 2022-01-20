İhlas Haber Ajansı

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Aydın'a sağanak yağış uyarısı

Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Aydın'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Aydın il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 21.01.2022 Cuma sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Kuşadası, Didim, Söke) çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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