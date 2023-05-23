İhlas Haber Ajansı

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Aydın'a sağanak yağış uyarısı

Aydın’ın merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan sağanak yağış için vatandaşlar uyarıldı.

Aydın'ın merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan sağanak yağış için vatandaşlar uyarıldı.


Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Aydın'ın merkez ve doğu ilçelerinde ( Germencik, İncirliova, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Çine, Karpuzlu ve Koçarlı) yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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