İhlas Haber Ajansı

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Aydın'a sağanak yağış uyarısı

Aydın’da bugün görülmesi beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Aydın'da bugün görülmesi beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.


Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün Aydın İl merkezi ve doğu ilçelerinde (Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karacasu, Karpuzlu, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar) yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Oluşması muhtemel riskler nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir” denildi.

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