Aydın'a şiddetli yağış uyarısı

Aydın'da bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Aydın merkez ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.