İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'a şiddetli yağış uyarısı

Aydın’da bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

Aydın'da bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Aydın merkez ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.