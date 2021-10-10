Aydın'a yağışlı hava geliyor

Aydın'da uzun zamandan beri devam eden sıcak hava, Salı gününden itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak.

Meteoroloji verilerine göre, bugün ve yarın mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve güneşli hava Salı günü yerini yağışlı havaya bırakacak. Aydın'da Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlı, Çarşamba sağanak yağışlı, Perşembe gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı hava ile birlikte sıcaklıkların 23 derecelere kadar düşeceği bildirildi.