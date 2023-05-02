Aydın'a yağışlı hava geliyor

Aydın'da Perşembe gününden itibaren aralıklı, yerel sağanaklı olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Aydın'da Perşembe gününden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, Aydın'da havanın bugün ve yarın parçalı bulutlu, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının 25-26 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.