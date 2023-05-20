İhlas Haber Ajansı

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Aydın'a yağışlı hava geliyor

Aydın’da yarından itibaren dört gün boyunca yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Aydın'da yarından itibaren dört gün boyunca yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.


Aydın'da devam sıcak ve nemli hava yerini yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji verilerine göre, Aydın'da havanın yarın yerel sağanak yağışlı, Pazartesi, Salı ve Çarşamba ise gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte 30 derecelerde seyreden hava sıcaklıklarında da 4-5 derece düşüş olacağı tahmin ediliyor.

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