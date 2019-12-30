İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'a yarın kar yağacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği programla Aydınlılar yeni yıla coşku içerisinde girecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programla Aydınlılar yeni yıla coşku içerisinde girecek. Sevilen sanatçı Gökçe'nin sahneye çıkacağı gecede Aydın Atatürk Kent Meydanı'na suni kar yağdırılacak.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm Aydınlıları Atatürk Kent Meydanı'na beklediğini belirtip yeni yılın daha güzel geçmesini temenni etti.


Yarın akşam saat 18'de başlayacak etkinliklerde sanatçı Gökçe'nin konserinin yanı sıra ışık, havai fişek, ses, suni kar gösterileri gerçekleştirilecek.


Her gelen yeni yılın beraberinde yeni umutları ve güzellikleri de getirdiğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de 2020'de Aydınlıların daha mutlu olması için çalışmalar yürüteceğini belirtti. Aydın'da 2020'de yeni yatırımların artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Çerçioğlu "2019 yılında temellerini attığımız birçok projemizi 2020'de hayata geçiriyor olacağız. Aydın çiftçisine, üreticisine müjdeli haberlerimiz olacak. Aydın'a yapacağımız yeni yatırımlarla gelecek hedeflerimizin peşinden gidiyoruz. Aydın çiftçisi daha fazla kazanacak, dolayısıyla Aydınımız da daha fazla kazanacak. Yeni yılın herkese mutluluk ve güzellikler getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.