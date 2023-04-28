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Aydın'a zirai don uyarısı

Aydın’ın yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın gece zirai don bekleniyor.

Aydın'ın yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın gece zirai don bekleniyor.


Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Bu gece (28 - 29 Nisan) ve yarın gece (29 -30 Nisan) bölgemizin iç kesimlerinin yükseklerinde (Çanakkale'nin Yenice, Ezine, Bayramiç ve Çan; Balıkesir'in Dursunbey, Bigadiç, Kepsut ve Savaştepe; Manisa'nın Demirci, Gördes, Kula, Selendi, Alaşehir ve Sarıgöl, İzmir'in Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ; Aydın'ın Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin yükseklerinde) gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına inmesi ve hafif zirai don olayı gerçekleşmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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