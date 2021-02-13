Aydın'da 1 ayda 1.5 milyonluk ceza

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da koronavirüs tedbirleri sıkı bir şekilde devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda, 04 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara ceza yağdı. Aydın Valiliği tarafından açıklanan denetim raporuna göre belirtilen süre zarfında 11 bin 182 ekip ve 39 bin 431 personelle yapılan denetimlerde kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerindeki 22 bin 92 işyeri, 3 bin 833 ticari taksi, şehirlerarası 7 bin 343, şehir içi 7 bin 849 toplu ulaşım aracı ve 391 pazar yeri denetlendi. 116 kişinin maske takma, 13 bin 417 kişinin sigara içme ve 5 bin 682 kişinin 65 yaş üzeri sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uymadığı tespit edildi. Kurallara uymayan 32 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulurken, 560 işyeri uyarıldı, 9 araç trafikten men edildi ve 42 kişi KYK yurdunda zorunlu izolasyona tabi tutuldu. Denetlemelerde 112 bin 76 kişi uyarılırken yapılan denetimler neticesinde toplam 1 milyon 490 bin 978 lira idari para cezası kesildi.