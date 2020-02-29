Aydın'da 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi tamamlandı

AYDIN (İHA) – Aydın'da, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen ‘1. Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi' tamamlandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 24-28 Şubat 2020 tarihleri arasında birinci basamak sağlık hizmeti yürüten İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalışan diş hekimi ve hekimlere 5 gün, ebe, hemşire ve sağlık memuru personellerine 3 gün olmak üzere “1. Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi” gerçekleştirildi. Eğitime Denizli, Uşak, Manisa, İzmir, Muğla Aydın illerinden 45 hekim ile 54 sağlık çalışanı katıldı.

Eğitimlerde katılımcılara Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıkları tarafından Sağlık Bakanlığı'nın misyon, vizyon ve stratejileri, izleme ve değerlendirme, mevzuat ve güncel saha uygulamaları, birinci basamak sağlık hizmetleri güncel uygulamaları, bulaşıcı hastalıklar kontrol programları, aşı ile önlenebilir hastalıklar, tüberküloz, zoonotik ve vektörel hastalıklar, kadın ve üreme sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı, kanser, kronik hastalıklar, ruh sağlığı, sağlıklı beslenme ve hareketli hayat, tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele, çevre ve çalışan sağlığı; Sağlık Bilgi Sistemleri ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcilerince bilgi sistemleri ve disiplin işlemleri anlatıldı.

Ayrıca sahada yaşanan sorunlar, görüşler ve çözüm önerileri katılımcılarla birlikte değerlendirildi. Katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle eğitim programı tamamlandı.