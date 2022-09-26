Aydın'da 1 buçuk milyon ücretsiz ders kitabı dağıtıldı

Yeni eğitim öğretim dönemi ile birlikte Aydın'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 1 milyon 668 bin 579 adet ücretsiz ders kitabı ve 1 milyon 76 bin 163 adet yardımcı kaynak kitap öğrencilere dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle her sene 1. sınıftan 12. sınıfa kadar dağıtılan ücretsiz ders kitapları bu yıl da öğrencilere ulaştırıldı. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde dağıtılan ücretsiz ders ve yardımcı kaynak kitapları, okulların ilk gününde öğrencilerin sıralarında hazır hale getirilirken, bu süreçte il genelinde toplam 1 milyon 668 bin 579 adet ücretsiz ders kitabı ve 1 milyon 76 bin 163 adet yardımcı kaynak kitabın dağıtımı gerçekleştirildi.

2003 yılından bu yana ücretsiz ders kitabı dağıtımının devam ettiğini ifade eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş; “Bakanlığımızın özverili çalışmalarıyla bu çerçevede 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için ilimize gönderilen 1 milyon 668 bin 579 ücretsiz ders kitabı ve 1 milyon 76 bin 163 adet ücretsiz yardımcı kaynak kitap, okullarımızın açıldığı ilk gün tüm öğrencilerimizin masalarında hazır vaziyette bulundurulmuştur. Bakanlığımız 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılı'ndan bu yana tüm öğrencilerimiz için ücretsiz ders kitabı dağıtımını sürdürmektedir. Bu eğitim-öğretim yılında özellikle hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için geniş çerçeveli yardımcı kaynak destek paketinin öğrencilerimizin yararına sunulması bizler ve öğrencilerimiz açısından çok önemlidir. Bu anlamda başta Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ve ekibi olmak üzere ilimiz özelinde kitapların dağıtımında görevli personele, okul yönetimleri ve özveriyle çalışan tüm öğretmenlerime teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Konu ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise “Bakanlığımız tarafından eğitimde fırsat eşitliği bağlamında her sene ders kitapları, 1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm çocuklarımıza ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Bu sene Bakanlığımızca ders kitaplarına ek olarak tüm öğrencilerimiz için ücretsiz yardımcı kaynak kitaplar da tedarik edilerek Türkiye genelinde tüm öğrencilerimiz için dağıtılmak üzere il milli eğitim müdürlüklerine teslim edilmiştir. Öğrencilerin mevcut derslerinde yardımcı olabilecek etkinlikleri içeren, farklı bilgi ve becerileri kapsayan, mevcut kaynakları zenginleştiren birçok öğretim materyali bu yıl öğrencilerimizin yararlanabilecekleri şekilde hizmetine sunulmuştur” ifadeleri yer aldı.