İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da 1 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldıEdinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 1 düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu düzensiz göçmeni kurtardı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 1 düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmen il göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi.

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