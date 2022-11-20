Aydın'da 1 günde 55 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelindeki denetim ve çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Aydın genelinde Düzensiz Göçle Mücadele çerçevesinde 84 ekip ve 288 personel ile uygulama gerçekleştiren jandarma ekipleri, 79 metruk bina, 196 umuma açık yeri kontrol ederken 6 bin 738 şahıs ile 248 yabancı uyruklu şahsın sorgusunu yaptı.

Denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 32 Türk vatandaşı ve 3 Suriye vatandaşı hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı. Yakalanan 55 düzensiz göçmen ise Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 1 organizatör de gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan kontrollerde 1 şişme bot ve motoru, 22 gram esrar, 161 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza hap, 2 adet fişek, 111 bin 850 TL nakit para, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Uygulamalarda 3 araca da toplam bin 50 TL idari yaptırım ve 1 şahsa da 277 TL idari yaptırım uygulandı.