İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aydın'da 1 haftada 601 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında son 1 haftada 601 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 3-10 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 86 olay ortaya çıkarılırken, 95 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Çalışmalar kapsamında 5 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı, 3 şahsın ise adli işlemleri devam ediyor. 1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 377,10 gram metamfetamin, 0,10 gram sentetik kannabinoid, 211,62 gram kubar esrar, 3,02 gram eroin, 10 gram kokain ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.