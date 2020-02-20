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Aydın'da ‘1 İlçe 15 Proje' işbirliği protokolü hayata geçti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen ‘1 İlçe 15 Proje’ isimli işbirliği protokolü imzalandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen ‘1 İlçe 15 Proje' isimli işbirliği protokolü imzalandı.


Protokol törenine, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim MYO Müdürü Öğr. Gör. Evrim Kamacı ve Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir katıldı.


Yürürlüğe giren protokol ile resmi ortaöğretim kademelerindeki öğrencilerin üniversite ortamında ders işlemelerine ve akademisyenlerle tanışmalarına olanak sağlayarak meslek seçimleriyle ilgili sorunlarına çözüm bulmak amaçlanıyor. Akademisyenlerin ve öğretmenlerin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunması, öğretmenlerin mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sağlanması, ortak aklın verilerinden yararlanılması iş birliği protokolünün hedefleri arasında yer alıyor.


Protokol çerçevesinde, Didim'deki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin, Didim Meslek Yüksekokulu'nda bulunan çeşitli materyallerden yararlanmaları ve sempozyum, zirve, konferans, çalıştay gibi bilimsel faaliyetlere katılmaları sağlanacak.

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