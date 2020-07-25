Aydın'da 1 kilo 50 gram olarak dünyaya gelen bebek taburcu oldu

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 1 kilo 50 gram olarak dünyaya gelen bebek, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 1 Haziran 2020 tarihinde 27 haftalık bin 50 gram olarak bir kız bebek dünyaya geldi. Doğumun ardından bebek acilen yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınarak takibi gerçekleştirildi. Bir buçuk ay süren yoğun bakım serüveninin sonunda 2 bin 250 gram ağırlığa ulaştırıldı. Sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilen bebek, ailesine kavuştu. Anne ve babası yatışı süresince bebeklerine özverili ve sevgi dolu yaklaşımları ile hayata tutunmasına destek olan Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Neonatoloji Uzmanı Dr. Suzan Şahin, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanlarına ve hemşirelere teşekkür etti.