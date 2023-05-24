Aydın'da 1 milyon 127 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçak sigara sigara imalat ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçedeki bir şahsa ait ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyona ev ve eklentilerinde yapılan aramalara; satışa hazır vaziyette 1 milyon 127 bin 614 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 320 bin adet bandrolsüz boş makaron, 674 kg sarmalık kıyılmış tütün, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 2 adet hava kompresör ve 1 adet tartı ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde ev sahibi şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.