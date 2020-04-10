Aydın'da 1 milyon 718 bin fidan toprakla buluştu

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, ağaçlandırma sahalarına diktiği milyonlarca fidanla temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturulması için çalışmalarını sürdürüyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait fidanlıkta üretilen 2 milyon fidandan, 1 milyon 718 bin 300 adedi, sonbahar döneminde Aydın'daki ağaçlandırma sahalarında dikimi gerçekleştirildi.

Ormanlara sahip çıkarak yeşil bir dünyanın sürekli kılınması ve gelecek nesillere miras olarak aktarılması amacı ile yapılan ağaçlandırma çalışmalarında, 1 milyon 604 bin Kızılçam, 66 bin Karaçam, 21 bin Fıstık Çamı, 3 bin Kestane, 8 bin 300 Lavanta, 6 bin 500 İncir, 3 bin 500 Zeytin, bin 500 Ceviz, 4 bin 500 servi fidanı toprakla buluşturuldu.

Ağaçlandırma sahalarında yapılan çalışmaların yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşlarının uygun alanlarında da ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.