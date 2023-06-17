Aydın'da 1 yılda 14 bin öğrenci, sporcu lisansına kavuştu

Aydın'da okul sporları çerçevesinde 1 yılda 54 branşta müsabaka düzenlenirken toplam 14 bin 311 öğrenciye de öğrenci sporcu lisansı çıkartıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesinde 2022-23 eğitim öğretim döneminde, birçok farklı branşlarda düzenlenen Okul Sporları müsabakalarına Aydınlı sporcular damga vurdu. Masa tenisinden basketbola, satrançtan kick boksa kadar birçok farklı branşta gerçekleştirilen Okul Sporları Türkiye Şampiyonaları'nda boy gösteren Aydınlı sporcular, madalyalara doymazken, Aydın İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde de il genelinde bir yıl boyunca 54 spor dalında müsabakalar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen müsabakalara toplamda bin 805 okul takımı katıldı. Aydın'da sporun tabana yayılması amacına önemli katkı sağlayan okul sporları çerçevesinde bu süreçte 19 bin 543 öğrenciye oyuncu kartı çıkarılırken, 14 bin 311 öğrenciye de öğrenci sporcu lisansı çıkarıldı.