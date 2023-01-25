Aydın'da 1 yılda 2 bin 275 kişi engelli raporu aldı

Aydın Devlet Hastanesi'nde 2022 yılı içerisinde 2 bin 275 kişinin engelli raporu aldığı öğrenildi.

Sağlık imkanlarını her geçen gün artıran Aydın Devlet Hastanesi, 2022 yılı rapor istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Aydın Devlet Hastanesi'nde son 1 yılda hastane sağlık kurulu tarafından 2 bin 275 kişiye engelli raporu, 906 kişiye askeri rapor, bin 124 adet adli rapor, 3 bin 459 adet durum bildirir rapor ve bin 228 adet Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) raporu düzenlendi.