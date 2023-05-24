Aydın'da 1 yılda 2 milyon ücretsiz seyahat desteği verildi

Aydın'da 65 yaş üstü vatandaşlar için 2014 yılında hayata geçirilen ücretsiz seyahat desteği çerçevesinde 2023'ün ilk 4 ayında toplam 919 bin 500 TL ödeme gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da uygulanıyor. Bu çerçevede il genelinde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşılıyor. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunulmaya devam ederken, 65 yaş üstü vatandaşlar için 2014 yılında hayata geçirilen ücretsiz seyahat desteği ödemeleri de yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 2022 yılında 150 şehir içi minibüsü için toplamda 2 milyon 542 bin TL ödeme yapılırken, 2023 yılının ilk 4 ayında bu rakam 919 bin 500 TL oldu. Araç başına bin 500 TL ödeme yapılan ücretsiz seyahat desteği için geçtiğimiz Nisan ayında ise toplam 225 bin TL ödeme gerçekleştirildiği öğrenildi.

"Şoförler desteğin arttırılmasını istiyor"

Bazı şehir içi minibüs şoförleri verilen desteğin günde 7 yolcuya tekabül ettiğini ancak kendilerinin günde 50'ye yakın ücretsiz seyahat hakkı olan yolcu taşıdıklarını belirterek ödenen miktarların yetersiz olduğunu belirtti. Ayrıca ücretsiz seyahat desteğinde araç başına ödenen bin 500 TL'nin, 2 bin 250 TL'ye yükselmesi bekleniyor.