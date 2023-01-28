Aydın'da 1 yılda 279 hastaya bağımlılık tedavisi yapıldı

Sağlık imkanlarını her geçen gün artıran Aydın Devlet Hastanesi, 2022 yılı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Aydın Devlet Hastanesinde son 1 yılda Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) kayıtlı 513 hastaya toplam 2 bin 135 psikiyatrik değerlendirme yapıldı. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezinde (AMATEM) ise 470 hastaya muayene ve 279 hastaya da bağımlılık tedavisi yapıldı.