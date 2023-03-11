Aydın'da 10 depremzede bebek dünyaya “merhaba” dedi

Kahramanmaraş Depremi'nin ardından Aydın'a gelen depremzede vatandaşların tedavileri yapılırken 10 bebek dünyaya "merhaba" dedi.

Geçtiğimiz 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreminin yaralarını sarmak için çalışmalar aralıksız devam ederken bölgeye giden gönüllü personel ve vatandaşlar da deprem bölgelerindeki çalışmalara destek oluyor. Deprem bölgelerinden Aydın'a gelen 20 binin üzerindeki depremzede vatandaşlar ise öğrenci yurtları başta olmak üzere birçok kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için Aydınlılar tek yürek olurken Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarla depremzedelerin sağlıktan eğitime kadar birçok ihtiyacı da karşılanıyor. Bu çerçevede İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kamu tesislerinde gerekli sağlık taramaları ile muayeneler yerinde ve günlük olarak yapılırken bugüne kadar 3 bin 823 kişinin muayenesi yapıldı. Ayrıca bugüne kadar il genelindeki devlet hastanelerinde 10 depremzede bebeğin doğumu gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği'nden açıklanan verilere göre depremin yaralarını sarmak ve ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerini yerine getirmek amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından afet bölgesindeki Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Adana illerinde 221 personel ile 1 adet UMKE Aracı, 10 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulansı, 1 adet Acil Müdahale Aracı, 5 adet panelvan tipi araç olmak üzere toplam 17 araç ile hizmet veriliyor. Ayrıca afet bölgesine çeşitli tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme ve ilaç sevki de gerçekleştirildiği öğrenildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada “İl Sağlık Müdürlüğü tarafından afet bölgelerinden İlçelerimize gelen misafirlerimizin konakladıkları kamu tesislerinde gerekli sağlık taramaları ve muayeneler yerinde ve günlük olarak yapılmakta olup, bugüne kadar 3 bin 823 vatandaşımız muayene edilmiş, 747 kişi hastanelerimize sevk edilmiş ve bin 245 vatandaşımıza gerekli ilaç temini sağlanmıştır. İlimizde afet bölgesinden gelen misafirlerimizin konakladığı Efeler ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Işıklı Erkek Öğrenci Yurdu ile Didim ilçemizde bulunan Polis Moral Eğitim Merkezi'nde hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere poliklinik odaları açılmış ve sağlık hizmeti sunulmaya başlanmıştır. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı 2. basamak sağlık tesislerimize ve

ilçe devlet hastanelerimize bugüne kadar 10 bin 806 depremzede vatandaşımız başvurmuştur. 185 kişinin yatışı sağlanmış, 164 hastamız şifa ile taburcu edilmiş, 21 hastamızın ise yatarak tedavisi devam etmektedir. 38 hastamız cerrahi operasyon geçirmiş ve 10 hastamız doğum yapmıştır. Aydın İl Sağlık Müdürlüğünün tüm imkan ve kabiliyetleri ile hem afet bölgesinin yaralarının sarılması hem de afet bölgesinden ilimize gelen misafirlerimize sunulan sağlık hizmetlerinin aralıksız devamı için tüm sağlık çalışanlarımız gayret ve fedakarlıklarıyla hizmet vermeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.