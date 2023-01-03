Aydın'da 10 firma cezadan kaçamadı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da son zamanlarda bazı firmaların serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ederek fiyatları piyasa dengesinin üzerine çıkarması ile birlikte vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Bu çerçevede Aydın Valiliği koordinesinde harekete geçen ekipler, il genelindeki marketler ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirdi. Aralıksız devam eden denetimlerde 1-31 Aralık tarihleri arasında toplam 4 bin 873 firma ile 21 bin 471 ürün denetlendi. İl genelindeki kontrollerde haksız fiyat artışı ile ilgili bin 560 firma ve 6 bin 910 ürün, fiyat etiketi ile ilgili bin 665 firma ve 7 bin 608 ürün, hal denetimi ile ilgili 75 firma ve 175 ürün, stokçuluk ile ilgili bin 573 firma ve 6 bin 778 ürün denetlendi. İşletmeleri gezen denetim ekipleri depoları ve fiyat etiketlerini kontrol ederken fiyat etiketlerinin uygun olmamasından dolayı 10 firmaya idari para cezası uygulandı.

Denetimler ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada; “Valimiz Hüseyin Aksoy'un talimatı ile Ticaret İl Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlıklarınca 01-31 Aralık tarihleri arasında ilimiz genelinde stokçuluk, fahiş fiyat artışı gibi konularla ilgili denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler günlük olarak devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.