Aydın'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yılı dolayısıyla, Aydın'da anma töreni düzenlendi. Aydın Valiliği önünde başlayan anma törenine protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Her yıl ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 82. ölüm yıldönümünde anıldı. Aydın Valiliği Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başlayan program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku dinletisiyle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da adeta hayat durdu ve saygı duruşunda bulunuldu. Günün anlam ve önemine değinen konuşmanın ardından Aydın genelindeki okullarda gerçekleştirilen 10 Kasım temalı şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından hediyeleri verildi.