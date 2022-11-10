Aydın'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yılı dolayısıyla, Aydın'da anma töreni düzenlendi. Aydın Valiliği önünde başlayan anma törenine protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Her yıl ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 84. ölüm yıldönümünde anıldı. Aydın Valiliği Atatürk Büstü'ne önünde gerçekleştirilen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Atatürk Büstü'ne çelenk koyma töreni ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da adeta hayat durdu. Sirenlerin çalması ile birlikte sürücüler, seyir halinde araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçerken, bazı vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı.

Valilik önündeki program Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde düzenlenen Atatürk'ü Anma Töreni ile devam etti. Törende kısa bir konuşma yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş; “Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 84. yıldönümünde aziz hatırasını minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz. 10 Kasım Türk Milleti için Atatürk'ün Anma Günü olduğu kadar aynı zamanda ecdadımızdan bize miras kalan vatanımıza, birlik ve beraberliğimize, vatan için kanın son damlasına kadar savaşan şehitlerimize bir kez daha sahip çıkma ve bu değerleri kararlılıkla anma günüdür. Büyük önder Atatürk'ün bizlere emaneti olan ölümsüz eser ve değerler ülkemizi daha ileriye taşıma noktasında bizlere ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Ömrünü vatanının ve milletinin bağımsızlığına adayan Atatürk'ün milletinin de desteğini alarak başlattığı Milli Mücadele hareketiyle esareti asla kabullenmeyen, Türk Milleti'ni tekrar ayağa kaldıran ve tarihe yön veren bu yönüyle dünyanın da örnek aldığı bir devlet adamıdır. Büyük önder Atatürk bir devlet adamı olarak sadece kazandığı zaferlerle değil askeri dehası, kitleleri arkasından sürükleyebilen ve ufuklara açılan dünya görüşüyle de Türk Milleti'nin dünyaya kendini ispatlayışının da sembolü olmuştur. Anadolu'da başlatılan Kurutuluş Savaşı destanı her Türk vatandaşının en öncelikli rehberi olacaktır. Milletimiz Atatürk'ün öncülüğünde istiklalini kazanmış ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Atalarımızın mirası cumhuriyetimizin ve devletimizin bekasını sağlamak da biz eğitimcilerin görevidir. Milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için kurduğu cumhuriyeti, gençlere ve biz öğretmenlere emanet etmiştir. Bıraktığı mirasa hizmetimiz boynumuzun borcudur. Bu vesile ile Başkomutan Atatürk'ü aziz şehit ve gazilerimizi anıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk'ü Anma ve Anlatma konuşlu şiir, resim, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere teşekkür belgesi ve hediyelerini takdim etti.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nin Atatürk Oratoryosu ile devam ederken, öğrencilerin performansı ise takdir topladı.

Gerçekleştirilen törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Aydın Garnizon Komutanı Hakkı Haktan Armağan, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.