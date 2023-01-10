Aydın'da '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kutlandı

İçimizdeki çürük elmaları ayıklamalıyız” dedi.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla Aydın Valiliği önünde program düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. AGC Başkanı Ferdi Uzun gazeteciliğin dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Bu toplumun her şeyden önce özgür bir basına ihtiyacı var fakat bizim her şeyden önce etik ve ahlaklı bir basın anlayışını ortaya çıkarmamız gerekiyor. Gün geçtikçe basın sektöründe çok farklı yüzler görmeye başlıyoruz. Aslında bizim sorunlarımız kadar sorumluluklarımızın da olduğunun farkına varmalıyız. Çünkü sektör dışından birisi iş bulamadığı zaman ‘hadi gazetecilik yapalım' diyorlar. Bu onurla sürdürdüğümüz gazetecilik camiası, birilerinin işsiz kalınca yapacağı bir meslek değildir. Burada hepimize çok fazla sorumluluk düşüyor. Biz öylelerini gördüğümüzde onlara kötü davranalım demiyorum ama onları bir şekilde yalnızlaştırmamız gerekiyor. Böyle yapmadığımız takdirde mesleğin var olan sorunları katlanarak artacaktır. Biz bir takım haklarda bulunabiliriz ama bu hakları talep etmeden önce de kendi kapımızın önünü temizlemeliyiz. İçimizdeki çürük elmaları ayıklamalıyız” dedi.

AGC Başkanı Uzun'un konuşmasının ardından günün anısına çektirilen toplu fotoğraf ile program sonlandı.