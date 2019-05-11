Aydın'da 10 suçtan aranan 3 zanlı yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde haklarında 10 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan 3 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hakkında “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma” suçundan arama kararı bulunan D.İ., “Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık (2 adet), Mala zarar verme, Nitelikli Konut Dokunulmazlığının İhlali” suçlarından aranma kaydı bulunan Y.B., “Hükümlünün ve tutuklunun kaçması (2 adet), Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlali ve Basit yaralama (2 adet)” suçlarından aranma kaydı bulunan T.Ö. isimli şahıslar yakalanarak sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.