Aydın'da 10 yaşındaki çocuk sulama havuzuna düştü

Aydın'ın Köşk ilçesinde 10 yaşındaki çocuk sulama havuzuna düştü. Sağlık ekipleri suni tenefüs yaparak çocuğu hayata döndürmeye çalışıyor.

Olay, Sarıçam Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 10 yaşındaki H.G. sulama havuzuna düştü. Çocuğun havuza düştüğünü fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri havuzdan çıkartılan H.G.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerinin suni tenefüs yaparak küçük çocuğu hayata döndürmeye çalıştığı öğrenildi.