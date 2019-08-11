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Aydın'da 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda konut dokunulmazlığı, hırsızlık gibi suçlardan 10 yıl 7 ay hapis cezası olan ve hakkında yakalama kararı bulunan ceza evi firarisi K.S'yi Zeybek Mahallesin'deki iş yerinde kıskıvrak yakaladı. K.S. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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