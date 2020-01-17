Aydın'da 10 yıl ardan sonra 2. pankart krizi

Aydın'da 2010 yılının Temmuz ayında MHP tarafından kent meydanına asılan ve ülke gündemine oturan pankart krizinin bir benzeri bu defa Koçarlı ilçesinde yaşandı. Koçarlı Belediyesi tarafından mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve ilçe belediyesinin kiracı olarak bulunduğu binaya Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu eleştiren bir pankart asıldı. Asılan pankartın fotoğrafı ile açıklama yapan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, pankartın asılmasından sorumlu tuttuğu Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı Koçarlı'ya hıyanet etmekle suçladı. Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

31 Mart yerle seçimlerinde Koçarlı Belediyesi'nin yönetimi CHP'den AK Parti'ye geçti. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'nne ait olan binasında kiracı olarak hizmet veren Koçarlı Belediyesi'nin AK Partili Başkan ve yöneticileri ile CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında bina kirası, ASKİ ile ilgili su ödemeleri hakkında anlaşmazlıklar başladı. Çeşitli konularda ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi arasında karşılıklı açılan davalar devam ederken, bu defa bu defa iki belediye arasında pankart krizi başladı.

Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan binanın bazı katlarında kiracı olarak bulunan Koçarlı Belediyesi tarafından binaya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun fotoğrafı ile ‘Koçarlıya 62 milyon yatırım' yazısının bulunduğu pankarta “Yalan, pankart yapma Büyükşehir, icraat yap Koçarlı Belediyesi' yazısı ilave edilerek asıldı. Koçarlı belediyesinin astığı bu pankart Aydın'da günün konusu haline gelirken CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır konuyla ilgili açıklama yaptı.

CHP İl Başkanı Ali Çankır, Aydın siyasetinin böyle bir hıyanet göremediğini belirterek “Bu yapılan gaflet, dalalet ve hatta hizmete hıyanettir” dedi.

Başkan Çankır açıklamasında “Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın Aydın Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu binaya pankart asması kadar hıyaneti görmedi Aydın siyaseti. Yapmış olduğu gaflet dolu açıklamaların yanı sıra, dalalet içine düşüp bugüne kadar taş üstüne taş koymadığı Koçarlı'mıza astığı pankart ile en büyük hıyaneti Nedim Kaplan yapmaktadır. Koçarlı halkına hizmet eden ve kendisinin de oturduğu binaya asılan pankart başka hiç bir şekilde açıklanamaz. Koçarlı halkına verdiği hizmet binasını yapmayan Nedim Kaplan alın teri ile yapılmış binadan siyaset devşirmeye çalışıyor. Koçarlı halkı kimin hizmet ettiğini kimin etmediğini Özlem Çerçioğlu'nun yapmış olduğu hizmet binasına, 119 km alt yapı çalışmalarına, 205 km yol çalışmalarına ve 62 milyonluk yatırımlara bakınca görüyor” ifadelerini kullandı.