Aydın'da 10 yılda 210 projeye '210,1 milyon TL' hibe sağlandı

Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere mali destek olmak amacıyla hazırlanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı çerçevesinde Aydın'da 2012 yılından bugüne IPARD I ve IPARD II programları ile 210 projeye 210,1 milyon TL hibe sağlandı.

IPARD programı ile ülkemizde tarım ve kırsal kalkınma alanında 42 ilde proje başvurusu yapan girişimcilere hibe destekleri sağlanıyor. IPARD Programı, sadece tarım ve hayvancılık değil, çevre, turizm, sanayi ve enerji gibi oldukça geniş bir yelpazeyi içerisine alan, tarımsal yatırımların desteklenmesi ve yönlendirilmesi, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, istihdamın artırılması ve yerel kalkınma stratejilerinin harekete geçirilmesini amaçlayan bütüncül bir yaklaşımı benimsiyor.

Program çerçevesinde Aydın'da; süt ve et hayvancılığı, kanatlı eti ve yumurta tavukçuluğu, süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve-sebzelerin ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, arıcılık, süs bitkisi yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve işleme, mantar ve misel yetiştiriciliği, fide-fidan yetiştiriciliği, zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm, kültür balıkçılığı, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımlarına hibe desteği sağlanıyor. 5 bin avrodan 3 milyon avroya kadar olan yatırımlara yüzde 50 ila yüzde 80 arasında değişen oranlarda hibe desteği veriliyor.

165,9 milyon TL hibe ödemesi yapıldı

2022 yılı sonu itibariyle 2012 yılından bugüne IPARD I ve IPARD II programları çerçevesinde Aydın'da toplam 210 projeye 210,1 milyon TL hibe sağlandı. Bu hibenin 165,9 milyon TL'si ödenirken, 44,3 milyon TL ise devam eden yatırımların tamamlanmasına müteakiben ödeneceği belirtildi. Öte yandan verilen bu destekler sayesinde Aydın'da 465 milyon TL yatırım yapılmasının da önü açıldı. Sözleşme imzalanarak yatırıma başlayan tesisler de dikkate alındığında bugüne kadar IPARD programıyla Aydın'da; 35 süt üretim tesisi, 7 besi çiftliği, 11 kanatlı et üretim tesisi, 12 süt işleme tesisi, 7 süt toplama merkezi, 2 kırmızı et işleme tesisi, 16 meyve-sebze işleme, soğuk hava deposu, 5 bitkisel üretim, işleme ve pazarlama projesi, 50 arıcılık projesi, 43 zanaatkarlık ve katma değerli ürünler projesi, 10 kırsal turizm tesisi, 1 su ürünleri üretim tesisi ve 11 yenilenebilir enerji tesisi projesi desteklendi.

108 milyon TL tutarındaki 25 yatırım tesisi yüzde 55 oranında destekleniyor

14 Ocak 2022 tarihinde ilan edilen, IPARD II Programı 11. Başvuru Çağrı Dönemi'nde de birçok proje başvurusu gerçekleştirildi. 2022 yılı içerisinde tüm çalışmaları tamamlanarak; bitkisel üretim, arıcılık, kırsal turizm, katma değerli ürünler ve yenilenebilir enerji yatırımları sektörlerinden toplam yatırım tutarı 87 milyon TL olan 19 proje destek almaya hak kazandı. Bu yatırımlara toplam 45,5 milyon TL hibe desteği sağlanacağı açıklanırken, halen inceleme aşaması devam eden projeler ile birlikte 11. Çağrı dönemi için toplam 109,5 milyon TL tutarındaki 27 yatırımın Aydın'a kazandırılacağı belirtildi.