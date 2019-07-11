Aydın'da 100 bin adet yavru sazan balığı göletlere bırakıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız; ülkemiz su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin; korunması, sürdürülebilir kullanımı ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması sorumluluğu ile ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılmasını sağlamaktadır. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nde 2019 yılında üretilen sazan balığı yavrularından İl Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda 100 bin adet ilimize tahsis edilmiş ve ilimizdeki 11 adet göl/gölet/azmaklara bırakılmıştır. Bu kapsamda, beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 cm den küçük balıkların avlanmaması ve en az bir kez üremesine imkan tanınmasını balıkçılarımızdan bekliyoruz. Gelecek yıllarda yeni türlerin su kaynaklarımıza bırakılması sağlanacaktır” denildi.