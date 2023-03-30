Aydın'da 100 bin sahte dolar ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 100 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, Kuşadası KOM Büro Amirliği görevlilerince ‘Parada Sahtecilik' suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, yürütülen çalışmalarda İ.U. isimli şüpheli şahıstan bin adet 100'lük Amerikan Doları banknot olmak üzere, toplam 100 bin sahte Amerikan Doları ele geçirdi. Yakalanan şüpheli gözaltına alınırken konu ile ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.