Aydın'da 1084 kişi iş sahibi oluyor

Aydın'da okulların açılması ile birlikte işsiz olan 1084 kişiye iş umudu doğdu. Okulların temizlik, çevre düzenlemesi ve güvenlik işlerinde çalışmak isteyenler İş ve İşçi Bulma Kurumu'na akın ederken görevliler, çalışacak personelin belirlenmesi ve müracaat alımları için ek mesai yaptı.

İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Aydın'daki okullarda görevlendirilmek üzere 1084 kişilik personel alımı yapılacağı işe alınanların da eğitim öğretimin devam ettiği 9 ay boyunca çalışacakları belirtildi.

Toplum Yararına Program kapsamında 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı olan emekli ve malul aylığı almayan tüm işsizlerin müracaat edebildiği TYP programından faydalanmak için binlerce çok sayıda kişi başvuru yaptı. Program kapsamında Aydın Efeler ilçesinde 175'i bakım onarım ve temizlik görevlisi 60'ı güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 235 kişi iş sahibi olacak. Nazilli'de ise 120, Söke'de 110 kişinin TYP kapsamında işe alınacağı okullarda çalışmak isteyenler için başvuruların 18 Eylül 2019 günü mesai bitiminde sona ereceği belirtildi.

Başvuruları kabul edilen adaylar 29 Eylül 2019 tarihi itibariyle görevlerine başlayacak ve 25 Haziran 2020 tarihine kadar görevlendirildikleri okullarda çalışacak. Toplamda 270 gün görev yapacak TYP personellerine asgari ücret ödeneceği belirtildi. TYP kapsamında 9 aylığına da olsa iş bulup çalışmak isteyenler İş-Kur binalarında uzun kuyruklar oluşturdu. İş-Kur görevlileri de müracaatları almak ve başvuranları fazla bekletmemek için ek mesai yaptı.